Xiaomi: Klarer Aufschlag!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Xiaomi hat annähernd 3 % gewonnen. Der Titel hat damit eine kleine Trendwende geschafft. Nach dem vorhergehenden Kursdesaster am Dienstag mit dem Minus von gut -7 % hat die Aktie nun wieder Anlauf in Richtung steigender Kurse genommen. Noch fehlen allerdings bis zur Marke von 2 Euro noch immer annähernd 10 %. In den vergangenen Tagen ist das Papier massiv abgestürzt. Insofern waren die nun folgenden Kursgewinne recht bedeutend: Xiaomi wird an den Börsen nicht zu Geld gemacht, so die Botschaft.

Xiaomi: Der Aufwärtstrend hält auch nach den Quartalszahlen

Der Aufwärtstrend für und von Xiaomi schien jedenfalls theoretisch leicht in Gefahr. Das chinesische Unternehmen hat am Dienstag seine Quartalszahlen bekannt gegeben. Der Konzern geht zum ersten Mal wieder in die Gewinnzone über – und doch hatten sich die Börsen zuvor und auch...