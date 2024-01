Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi erlebt bittere Zeiten. Die Chinesen verloren am Mittwoch noch einmal fast -2,8%. Das ist bitter, insofern damit die Wochenverluste bei mehr als -7 % ankommen werden. Die Kurse haben seit Jahresanfang schon mehr als -17 % verloren. Nun geht es drum: Was passiert mit dem Aufwärtstrend?

Xiaomi: Gerüchte

Jedenfalls brodelte nun auch noch die Gerüchteküche. So soll es Preisgerüchte geben um das neue E-Fahrzeug. Die könnten belasten. Die Märkte vermuten, dass Xiaomi in einer unguten Phase auf den Markt kommt. Tesla hat Rabatte in China ausgesprochen, BYD gleichfalls. Xiaomi muss also eventuell auf etwas Geld an den Märkten verzichten – das ungute Gefühl kostet offenbar Performance an den Börsen. Nun steht der Aufwärtstrend auf der Kippe. Spätestens bei 1,40 Euro wäre die Untergrenze nun erreicht, heißt es bei den Chartanalysten.

