Xiaomi im Check!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Für Xiaomi wurde der 7-Tage-RSI auf 57,28 Punkte festgelegt, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 46,25, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Xiaomi als unterbewertet, da das KGV mit 20,55 insgesamt 62 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Computer & Peripheriegeräte" (53,88). Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Charttechnisch betrachtet, wird der aktuelle Kurs der Xiaomi von 15,6 HKD mit einem Abstand von +25,4 Prozent vom GD200 (12,44 HKD) als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 15,2 HKD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Xiaomi-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ in Bezug auf das Unternehmen Xiaomi. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.