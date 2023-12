Xiaomi (B) ist zurück!

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig zu erkennen. In Bezug auf Xiaomi hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien weist jedoch auf eine gestiegene Aktivität und damit ein erhöhtes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse hat die 200-Tage-Linie der Xiaomi einen positiven Trend aufgezeigt, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ist jedoch neutral, was zu einem Gesamtbefund von "Gut" führt.

Hinsichtlich der Dividende weist Xiaomi ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf, was zu einer negativen Differenz im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xiaomi bei 20 liegt, was bedeutet, dass die Börse 20,55 Euro für jeden Euro Gewinn von Xiaomi zahlt. Dies ist deutlich weniger als der Branchendurchschnitt von 56 und führt zu einer Einstufung als "Gut" auf Grundlage des KGV.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Xiaomi in verschiedenen Bereichen unterschiedlich abschneidet und daher insgesamt als "Gut" bewertet wird.