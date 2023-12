Xiaomi (B) Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Xiaomi-Aktie war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, wie unsere Redaktion anhand der Kommentare und Äußerungen in den sozialen Medien festgestellt hat. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen diskutiert. Insgesamt lässt sich daher die Anleger-Stimmung als "neutral" einstufen. Darüber hinaus hat unsere Redaktion auch zwei klar negative Signale identifiziert, weshalb wir die Empfehlung für die Aktie auf "schlecht" festlegen. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der Anleger-Stimmung eine neutrale Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen. Daher bewerten wir die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "neutral". Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Deshalb erhält Xiaomi in dieser Kategorie eine "gut"-Bewertung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xiaomi bei 20, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "gut"-Bewertung.

Anhand des Relative Strength-Index ergibt sich eine neutrale Einschätzung für die Xiaomi-Aktie. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und weist der Aktie einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für den RSI7 beträgt dieser Wert 41,3 und für den RSI25 liegt er bei 53,41, was jeweils zu einer "neutralen" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "neutral" Bewertung auf Basis des Relative Strength Indikators.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Anleger-Stimmung neutral ist, während fundamentale Kriterien für eine positive Bewertung und der Sentiment und Buzz in den sozialen Medien für eine positive Kommunikationsfrequenz sprechen.