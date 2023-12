Xiaomi (B) Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien sind wichtige Indikatoren, um das aktuelle Bild einer Aktie zu bewerten. Im Fall von Xiaomi gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Xiaomi mit 15,9 HKD derzeit um +8,16 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die letzten 200 Tage betrachtet liegt die Aktie sogar um +29,16 Prozent über dem GD200, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen im gleichen Sektor ("Informationstechnologie") zeigt sich, dass Xiaomi im vergangenen Jahr eine Rendite von 51,19 Prozent erzielt hat. Dies liegt 59,35 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Im Bereich "Computer & Peripheriegeräte" liegt die Aktie sogar um 65,48 Prozent über der mittleren jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet der Xiaomi-Aktie eine neutrale Einschätzung zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 12,35, was auf eine "Gut"-Empfehlung hindeutet, während der RSI25 für 25 Tage bei 51,93 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.