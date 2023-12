Playa Hotels, Resorts NV Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Weitere Suchergebnisse zu "NVE":

Die Aktie von Playa Hotels & Resorts wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 15,71 insgesamt 69 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Hotels, Restaurants und Freizeit", der 50,31 beträgt. Dies führt zu einer fundamentalen Bewertung der Aktie als "Gut".

In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Aktie von Playa Hotels & Resorts von Analysten insgesamt mit 2 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 11,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 32,03 Prozent bedeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Playa Hotels & Resorts liegt bei 12,35, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 35,17, was wiederum zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich eine Bewertung als "Gut".

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich für Playa Hotels & Resorts eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Aktie von Playa Hotels & Resorts eine neutrale Gesamtbewertung.

