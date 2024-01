Xiaomi (B) Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Aktie von Xiaomi hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 51,19 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") ein Plus von 60,95 Prozent über dem Durchschnitt bedeutet. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche, nämlich "Computer & Peripheriegeräte", beträgt -13,11 Prozent, und Xiaomi liegt aktuell 64,3 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 15,6 HKD der Xiaomi-Aktie mit einer Entfernung von +25,4 Prozent vom GD200 (12,44 HKD) ein gutes Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 15,2 HKD auf, was auf ein neutraleres Signal hindeutet. Zusammenfassend wird der Kurs der Xiaomi-Aktie als "gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ in Bezug auf das Unternehmen Xiaomi. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ebenfalls einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Daher wird die Aktie in Bezug auf das Anleger-Sentiment als "schlecht" eingestuft.

Nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) gilt die Aktie von Xiaomi als unterbewertet, da das KGV mit 20,55 insgesamt 62 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Computer & Peripheriegeräte". Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "gut".