Xiaomi (B) Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Xiaomi, ein Unternehmen aus dem Bereich Computer & Peripheriegeräte, wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktie liegt bei 26,79, während das Branchen-KGV bei 80,72 liegt. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die Stimmung gegenüber Xiaomi hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings wurde in den sozialen Medien eine verringerte Aktivität gemessen, was auf ein gesunkenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Xiaomi mit einer Rendite von 30,84 Prozent mehr als 21 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Computer & Peripheriegeräte"-Branche liegt die Rendite von Xiaomi mit 23,3 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Diese gute Entwicklung im letzten Jahr führt zu einem "Gut"-Rating.

Bei der Dividende schneidet Xiaomi im Vergleich zur Branche schlecht ab. Die Dividendenrendite liegt bei 0 %, während der Durchschnitt 5,61 % beträgt. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".