Xiaomi Aktie: Das wird teuer!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xiaomi liegt derzeit bei 20, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 56,16 für "Computer & Peripheriegeräte" deutlich unter dem Durchschnitt (ca. 63 Prozent) liegt. Anhand fundamentaler Kriterien wird Xiaomi als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Bewertungen von privaten Nutzern in sozialen Medien für Xiaomi abgegeben. Negative Themen wurden hingegen in den letzten Tagen hauptsächlich diskutiert. Daraus ergibt sich eine neutrale Anleger-Stimmung und zwei berechnete Schlecht-Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Xiaomi basierend auf den aktuellen Kursen beträgt 0 %, was 5,5 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 5,5 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Xiaomi festgestellt werden, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Jedoch wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer "Gut"-Rating auf dieser Ebene führt.