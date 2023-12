Xiaomi Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein entscheidendes Maß zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. In diesem Zusammenhang beträgt das aktuelle KGV von Xiaomi 20. Im Vergleich dazu haben ähnliche Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" im Durchschnitt ein KGV von 53. Daher wird Xiaomi aus fundamentalen Gesichtspunkten derzeit als unterbewertet angesehen und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Bei einer längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt Xiaomi interessante Trends. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Anleger haben Xiaomi in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, basierend auf Auswertungen von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene ergibt daher eine "Schlecht"-Einstufung, unterstützt durch 4 Schlecht-Signale.

In der technischen Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs von Xiaomi 12,39 HKD, während die Aktie selbst bei 15,68 HKD notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt +26,55 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 liegt derzeit bei 15 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut".