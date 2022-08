Xiaomi-Aktie: Das war ein Schlag ins Kontor!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Am Mittwochmorgen war die Aktie von Xiaomi noch am Boden. In der Vorwoche in Frankfurt bei Kursen von 1,64 Euro gehandelt, fielen die Papiere des chinesischen Technologiekonzerns bis auf 1,42 Euro zurück – ein Minus von annähernd 14 Prozent. Doch der Wind hat sich gedreht: Bis Handelsschluss verbesserte sich die Xiaomi-Aktie auf 1,47 Euro, am Donnerstag ging es weiter aufwärts… Hier weiterlesen