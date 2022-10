Xiaomi-Aktie: Ein wahres Feuerwerk!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Liebe Leserin, lieber Leser, am Montag noch lag die Aktie von Xiaomi am Boden. Bei einem Kurs von 1,12 Euro am Handelsplatz Frankfurt waren die Papiere des chinesischen Technologiekonzerns auf einem neuen Jahres-Tiefststand angekommen. Doch der Wind hat sich gedreht: Schon am Montagabend standen wieder 1,16 Euro auf dem Kurszettel, am Dienstag waren es zum Börsenschluss bereits 1,19 Euro. Dass… Hier weiterlesen