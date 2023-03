Xiaomi Aktie steigt stark an - Ein neues Signal für Investoren?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Im Durchschnitt schließt die Xiaomi-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1,44 USD. Doch der letzte Schlusskurs des Handelstags (1,32 USD) weist einen Unterschied von -8,41 Prozent auf, was aus charttechnischer Sicht als “Schlecht” bewertet wird. Bei der Chartanalyse spielt auch der 50-Tages-Durchschnitt eine wichtige Rolle. Zum aktuellen Zeitpunkt liegt dieser bei 1,32 USD und somit in ähnlicher Höhe wie der letzte Schlusskurs (-15,75 Prozent). Auf Basis dieser kurzfristigen Analyse erhält die Xiaomi-Aktie ebenfalls eine “Schlecht” Einschätzung.

Ist der Kauf von Xiaomi-Aktien aufgrund der Dividendenausschüttung lohnenswert?

Die aktuellen Dividendenrenditen, die Xiaomi aufweist, liegen bei 0 Prozent, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1.79 Prozent eher niedrig ist. Obwohl der Unterschied nur geringfügig ist...