Xiaomi-Aktie: Das sind doch gute Werte!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Xiaomi hat am Mittwoch durchaus gute Quartalszahlen an den Märkten verankert (die zuvor schon präsentiert worden waren). Die Märkte sind darauf aber nur mäßig eingegangen. Der Kurs der Aktie gab in den ersten Stunden minimal um knapp -1 % nach. Das ist noch kein Anlass zur Besorgnis. Möglicherweise aber ist der Sturm der Aktie nach oben zunächst etwas abgebremst. Dies würde die Analysten bestätigen, die ohnehin zur Ruhe gemahnt haben.

Xiaomi: Gewinne statt Verluste

Unter dem Strich hat der Titel zunächst einmal Gewinne statt Verluste verbucht. Das ist eine gute Entwicklung, die der Markt allerdings wohl auch vorausgesehen hat. Seit Sommer steigt der Kurs recht stark. Seit Jahresanfang ging es für die Aktie von Xiaomi sogar um ungefähr 37 % nach oben. Das ist eine ordentliche Entwicklung, die anzeigt, dass nicht nur die...