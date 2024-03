Xiaomi-Aktie: Das neue Auto!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi begeistert derzeit die Märkte mit seinem neuen E-Auto. Das Unternehmen war in den vergangenen Jahren vor allem als Konkurrent von Apple im Smartphone-Bereich wahrgenommen worden. Nun dreht sich der Wind – in diesem Markt möchte Xiaomi nach eigenen Angaben auf Dauer unter den Top-5 der Welt sein. Am Montag ging es für die Aktie zwar “nur” um 0,7 % nach oben. Dennoch bleibt der Titel aus der Sicht von Analysten und offenbar auch der Investoren attraktiv. Dies lässt sich in zwei Dimensionen messen.

Noch immer nicht zu teuer: Xiaomi

Die Chinesen haben an den Märkten derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von in etwa gut 20. Das ist nicht teuer, gerade im historischen Maßstab. Auf der anderen Seite bleibt auch der Trend intakt – und stark. Die Aktie hat soeben den GD100 überwunden. Der Vorsprung hat mittlerweile gut 3,4 % erreicht. Das sind gleich zwei sehr gute Signale!

