Xiaomi Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines bestimmten Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum und ist daher ein nützlicher Indikator für überkaufte oder unterverkaufte Titel. Der RSI für die Xiaomi-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 57, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch unterverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 67,62, was auch darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch unterverkauft ist. Somit erhält Xiaomi insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf der RSI-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Xiaomi ist insgesamt positiv. Dennoch zeigten sich in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 6 negative und keine positiven Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xiaomi aktuell 17,99, was 66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und somit darauf hindeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Daher erhält Xiaomi in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Xiaomi bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,58 %. Dies bedeutet, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Ausschüttungspolitik führt.