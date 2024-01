Xiaomi Aktie: Das macht richtig Spaß!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Xiaomi als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für Xiaomi ergibt sich ein Wert von 72,55 für den RSI7 (sieben Tage) und 64,78 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer "Schlecht"-Empfehlung bzw. einer "Neutral"-Einstufung führt und insgesamt zu einem "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Branchenvergleich hat Xiaomi in den letzten 12 Monaten eine Performance von 32,92 Prozent erzielt. Ähnliche Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche sind im Durchschnitt um -13,77 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +46,69 Prozent im Branchenvergleich für Xiaomi entspricht. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -13,43 Prozent im letzten Jahr, wobei Xiaomi 46,35 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Unter fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie von Xiaomi mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,3 im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" (54,35) um 63 Prozent niedriger bewertet. Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt somit zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentalen Analyseaspekten.

Das Sentiment und der Buzz um Xiaomi zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Diskussionsintensität und einer "Gut"-Einschätzung bezüglich der Rate der Stimmungsänderung. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Xiaomi in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".