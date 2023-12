Xiaomi Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Xiaomi diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen veröffentlicht wurden. Trotzdem wurde in den letzten Tagen besonders über positive Themen rund um Xiaomi gesprochen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Analytische Studien zeigen, dass überwiegend "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, insgesamt also ein "Schlecht"-Signal.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Xiaomi derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,52 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xiaomi liegt derzeit bei 20,55, was 62 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 53. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche hat Xiaomi in den letzten 12 Monaten eine Performance von 51,19 Prozent erzielt, während der Branchendurchschnitt um -14,2 Prozent gefallen ist. Dies bedeutet eine Outperformance von +65,38 Prozent im Branchenvergleich, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.