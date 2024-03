Xiaomi-Aktie: Das kann gelingen!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de)

Einen recht starken Auftakt in den Dienstag erlebten die Chinesen von Xiaomi. Es ging gleich um gut 3,4 % aufwärts, was die Aktie nun in die Nähe von 1,80 Euro katapultiert. Die absolute Traummarke, die der Markt im Visier hat, liegt derzeit bei 2 Euro. Das jedenfalls ist den charttechnischen Kommentaren zu entnehmen.

Das brisante Thema dieser Tage jedoch ist die Einführung des E-Autos. Diesen Markt möchte das Multi-Unternehmen anders als Apple offenbar nachhaltig erobern.

Xiaomi: Die guten Rahmenbedingungen

Nun wurde das E-Auto vorgestellt und könnte – Gefallen der Kunden vorausgesetzt – ein neues Geschäftsfeld erobern. Unter dem Namen SU7 soll es helfen, zu den Top-Playern weltweit aufzusteigen. Xiaomi wird mit einem KGV von ca. 24 gehandelt – damit wäre die Aktie formal sogar günstiger als Apple, das sich vom Automarkt zurückgezogen hat.

