Xiaomi-Aktie: Das ist gewaltig!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Xiaomi glänzte zum Auftakt der neuen Woche an den Aktienmärkten mit einem mächtigen Aufschlag, hier von mehr als 6 %. Die Notierungen sind dabei in den vergangenen fünf Tagen wieder im Plus, so die Statistiker. Dass der Aufschlag am Montag gelang, ist kein Zufall. Die Chinesen haben ein neues Betriebssystem eingeführt, das den Markt erobern könnte – noch ist diese Mutmaßung im Konjunktiv.

HyperOS: Der Durchbruch für Xiaomi?

Das Unternehmen führt mit “HyperOS” ein Betriebssystem ein, das die Smartphones – des Hauses – sowie das “Internet der Dinge” miteinander verbinden soll. Kurz: Es soll deutlich smarter sein als die bisherigen Lösungen auf diesem Gebiet. Dies hat offenbar die Märkte inspiriert, denn andere Nachrichten sind nicht an den Markt gekommen.

Am 21. November wird das Unternehmen seine Zahlen zum 3 Quartal...