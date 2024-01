Xiaomi Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

In den letzten vier Wochen konnte eine positive Veränderung der Stimmungslage bei Xiaomi festgestellt werden, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer insgesamt guten Bewertung auf dieser Stufe führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um 5,46 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht. Dies führt zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine Abweichung von -12,94 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein neutrales Rating.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien, war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, jedoch haben sich in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem negative Themen herauskristallisiert. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie heute eine neutrale Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende liegt Xiaomi mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 5,48 %. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.