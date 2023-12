Xiaomi Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Der chinesische Technologiekonzern Xiaomi hat in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsaktivität im Netz verzeichnet. Dies deutet auf ein starkes Interesse der Anleger hin und führt zu einer positiven Einschätzung hinsichtlich der Stimmung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch nur geringfügige Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Xiaomi in diesem Bereich als positiv eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Xiaomi derzeit unter dem Branchendurchschnitt. Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 5,52 Prozent erhält das Unternehmen eine negative Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung zeigt Xiaomi eine starke Performance von 51,19 Prozent in den letzten 12 Monaten, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche eine Outperformance von +65,38 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des Informationstechnologie-Sektors liegt Xiaomi mit einer Rendite von 61,45 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung wird das Unternehmen in diesem Bereich positiv bewertet.

Die technische Analyse ergibt ebenfalls eine positive Einschätzung für Xiaomi. Der aktuelle Aktienkurs liegt +7,46 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und +30,97 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als positiv bewertet.