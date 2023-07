Xiaomi-Aktie: Ein bemerkenswerter Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Am 23. Juni schien es, als wäre die Aktie des chinesischen Technologiekonzerns Xiaomi am Boden angekommen – sie kostete gerade mal 1,13 Euro, was der niedrigste Preis seit dem Herbst 2022 war. Doch danach hat sich das Blatt gewendet und die Aktie stieg fast kontinuierlich an: Sie erreichte in der Woche darauf bereits wieder den Wert von 1,33 Euro und legte am Donnerstag sogar noch einen Zahn zu – sie sprang um neun Prozent auf 1,40 Euro hoch und erhöhte sich dann am Freitag im frühen Handel sogar auf 1,41 Euro. Dieser Anstieg mag möglicherweise mit einer Nachricht zusammenhängen, die weltweit für Aufsehen gesorgt hat.

Neue Information über Xiaomis Elektroauto MS11

Xiaomi ist hierzulande vor allem als Produzent von Smartphones und Wearables bekannt. Aber das Angebot des Unternehmens reicht weit...