Xiaomi Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die Meinung der Marktteilnehmer zu Xiaomi ist in den sozialen Medien überwiegend negativ. In den letzten Tagen gab es vier positive und neun negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Aktuelle Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch größtenteils positiv, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die technische Analyse zeigt, dass Xiaomi weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xiaomi liegt derzeit bei 17,99, was 68 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel als "Gut" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten hat Xiaomi eine Performance von -1,78 Prozent erzielt, während vergleichbare Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche im Durchschnitt um -15,64 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +13,85 Prozent für Xiaomi. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Xiaomi um 14,11 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Xiaomi ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

