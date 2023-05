- Xiaomi-Aktie: Im Zentrum der Aufmerksamkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Aktie des chinesischen Technologieriesen Xiaomi setzt ihren Negativtrend fort. Seit Mitte April tendieren die Kurse in Abwärtsrichtung und auch diese Woche scheint keine Trendwende in Sicht zu sein. Der Kurs rutschte um 0,36 Prozent ab und am Mittwoch sogar um 1,63 Prozent auf den tiefsten Stand seit dem 4. Januar bei 10,64 HKD.

Die Verluste summierten sich seit dem Zwischenhoch vom 17. April bei 12,76 HKD auf mehr als 15 Prozent. Die Aktie ist unter die SMA200 gerutscht und Schlusskurse unterhalb des März-Tiefs von 10,76 HKD könnten die Aktie weiter belasten.

Eine Doppelbodenformation bleibt möglich: Ziel der Bullen sollte es sein das März-Tief zu verteidigen und von hier aus wieder nach oben zu steigen. Eine erfolgreiche Überwindung des Hochs von Mitte April könnte eine weitere Rallye in Richtung des entscheidenden...