Xiaomi Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xiaomi liegt derzeit bei 20,55 und damit 62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Computer- und Peripheriegerätebranche, der bei 53 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie zum aktuellen Zeitpunkt unterbewertet ist. Aus diesem Grund erhält Xiaomi in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Xiaomi ist insgesamt besonders negativ. Dies ergibt sich aus der Auswertung von Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Es wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des Titels führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 5 negative Signale und 0 positive Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Xiaomi liegt bei 67,01, was darauf hinweist, dass die Situation als neutral angesehen wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 49 und wird ebenfalls als neutral eingestuft. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Bewertung "Neutral".

Aktuell können Investoren, die in Xiaomi-Aktien investieren, eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erwarten, was 5,47 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Computer- und Peripheriegeräte ist. Dies bedeutet, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen und die Ausschüttungspolitik des Konzerns daher als "Schlecht" bewertet wird.