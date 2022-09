Xiaomi-Aktie: Wird das Auto es richten?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Xiaomi-Aktie macht Anlegern bereits seit Anfang 2021 keine große Freude mehr. Seitdem befindet sich das Papier des chinesischen Smartphone- und Elektrogeräteherstellers in einem mehr oder weniger kontinuierlichen Abwärtstrend und hat in diesem Zeitraum rund 60 Prozent an Wert verloren. Kann es ein neuer Geschäftsbereich richten? Ein neuer Kooperationspartner In den letzten Jahren ist Xiaomi neben Apple und Samsung zur… Hier weiterlesen