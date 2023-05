Xiaomi-Aktie: Wie beeinflussen Autoentwicklungen das Unternehmen?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi-Aktie braucht gute Neuigkeiten, um den Aktienkurs zu stärken. Seit Anfang Februar ging es für die chinesische Elektronikfirma bergab und alle Kursgewinne des Januars sind verschwunden. Wird das neue Auto-Projekt von Xiaomi eine Trendwende bringen?

Die Lage im Smartphone-Geschäft sieht düster aus: Im vierten Quartal 2020 sank der Smartphone-Absatz von Xiaomi in China um 25 Prozent aufgrund der Nachwehen der Corona-Beschränkungen. Die Einstellung amerikanischer und europäischer Konsumenten gegenüber chinesischen Produkten beeinträchtigt das Unternehmen ebenfalls.

[stock_price_chart]

Xiaomis Auto-Story könnte frischen Wind in die Segel bringen, aber es muss schnell gehen. Lei Jun, CEO von Xiaomi legt sich ins Zeug, denn Ansprüche an Elektroautos weltweit werden verteilt. Bis Juni soll eine Autofabrik bei Peking gebaut...