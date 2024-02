Xiaomi Aktie: Was soll die Aufregung?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Das Jahr 2020 war für die Aktie von Xiaomi von überdurchschnittlichem Erfolg geprägt, was zu einer Rendite von -1,78 Prozent führte, was mehr als 20 Prozent über dem Durchschnitt des Informationstechnologie-Sektors liegt. In der Branche für Computer- und Peripheriegeräte betrug die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten -20,83 Prozent, während Xiaomi mit 19,05 Prozent deutlich darüber lag. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Xiaomi-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 12,7 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 12,72 HKD liegt, was eine Abweichung von +0,16 Prozent ergibt. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 14,25 HKD, während der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-10,74 Prozent) liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Xiaomi-Aktie liegt bei 33,33 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 62,16 und ist ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung auf "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen wurden insbesondere positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Allerdings zeigten sich auch 6 Schlecht- und 0 Gut-Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung auf dieser Stufe führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung zur Anleger-Stimmung von "Gut".