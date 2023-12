Xiaomi Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Aktie von Xiaomi wird aufgrund ihres niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 20,55 liegt sie insgesamt 61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Computer & Peripheriegeräte" von 53,18. Aus dieser fundamentalen Analyse ergibt sich daher eine Einstufung der Aktie als "Gut".

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Trotz einiger negativer Themen in den Diskussionen der letzten Tage wird die Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral" bewertet. Diese Analyse berücksichtigt auch konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien, wobei ein Schlecht-Signal identifiziert wurde.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls mit "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Xiaomi-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage weist auf eine "Gut"-Empfehlung hin, während der RSI25 für 25 Tage eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.