Xiaomi-Aktie: Was hat das zu bedeuten?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Xiaomi hat am Freitag in einem enttäuschenden Markt das Rennen gegen die Marke von 1,80 Euro verloren. Die Aktie verlor in etwa -2,1 % und ist damit auf dem Weg dazu, mit einem nahezu ausgeglichenen

Xiaomi hat am Freitag in einem enttäuschenden Markt das Rennen gegen die Marke von 1,80 Euro verloren. Die Aktie verlor in etwa -2,1 % und ist damit auf dem Weg dazu, mit einem nahezu ausgeglichenen

[...] Hier weiterlesen