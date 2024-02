Xiaomi Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die technische Analyse der Xiaomi-Aktie zeigt, dass sie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) beträgt 12,68 HKD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 12,7 HKD liegt, was einer Abweichung von +0,16 Prozent entspricht. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit im neutralen Bereich gehandelt wird. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 14,47 HKD, was einer Abweichung von -12,23 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus die Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Xiaomi-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,99 auf, was 67 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" (53,98). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Bewertung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Xiaomi-Aktie liegt bei 63,16, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Für den RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt der Wert bei 66, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die Xiaomi-Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Xiaomi. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führen zu einer Bewertung dieses Kriteriums als "Schlecht". In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Xiaomi für diese Stufe daher eine Bewertung als "Schlecht".