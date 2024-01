Xiaomi Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

In den letzten Wochen konnte bei Xiaomi eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies ergibt sich aus der Analyse der sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders negativen Themen aufzeigen. Daher wird das Sentiment für Xiaomi als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsstärke gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Xiaomi daher in diesem Bereich als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung beeinflusst neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch die Aktienkurse. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Analyse von Handelssignalen ergab jedoch eine "Schlecht"-Bewertung. Somit wird Xiaomi in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Xiaomi mit einer Rendite von 32,92 Prozent mehr als 46 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Computer & Peripheriegeräte"-Branche, die eine mittlere Rendite von -13,81 Prozent verbucht, liegt Xiaomi mit 46,73 Prozent deutlich darüber. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Xiaomi liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,47 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.