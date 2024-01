Xiaomi Aktie: Viel Lärm um nichts?

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Die technische Analyse der Xiaomi-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft derzeit bei 12,61 HKD, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Der Aktienkurs ging bei 14,24 HKD aus dem Handel, was einem Abstand von +12,93 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit bei 15,41 HKD liegt. Dies führt zu einer Differenz von -7,59 Prozent und damit zu einem "Schlecht"-Signal. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine "Neutral"-Bewertung.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength-Index (RSI). Dieser liegt aktuell bei 76,25 und führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 55,16 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Gesamteinschätzung als "Schlecht".

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet hat Einfluss auf die Einschätzung einer Aktie. In diesem Fall zeigt Xiaomi interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen ist positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung auf Basis dieses Kriteriums.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Xiaomi in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 32,92 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche, die im Durchschnitt um -14,56 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +47,48 Prozent. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -13,51 Prozent erzielte, liegt Xiaomi mit 46,43 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.