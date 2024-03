Xiaomi-Aktie: Umsatzanstieg!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Xiaomi hat am Ende eine recht gute Woche hinter sich gebracht. Die Notierungen legten um mehr als 2,8 % zu und konnten zudem am Freitag noch einmal fast 1 % aufsatteln. Das sind recht gute Nachrichten für das Unternehmen und dessen Aktie, denn: Damit nähert sich der Titel wieder der Marke von 1,75 Euro. Das Kursziel lag in aller Regel in den vergangenen Wochen (und sogar Monaten) bei Experten unterschiedlicher Schulen bei mindestens 2 Euro. Die hohe Hürde bleibt noch im Blick!

Xiaomi: 11 % Umsatzsteigerung

Ein Hebel dabei sind die Zahlen, die das Unternehmen an den Markt gibt oder gegeben hat. Es zeigt sich, das der Umsatz im 4. Quartal um 11 % kletterte. Dies lag am Smartphone-Bereich, was eine durchaus gute Nachricht darstellt. Denn damit wird die Positionierung gegen Konkurrenten wie Samsung oder Apple noch einmal deutlicher. Reicht das schon für 2 Euro?

