Xiaomi Aktie: Überbewertet oder vielversprechend? Eine Analyse

Derzeit weist die Xiaomi-Aktie ein beachtliches Kurs-Gewinn-Verhältnis von 137.75 auf, was im Vergleich zur Branche der Konsumelektronik ein deutliches Überwiegen signalisiert (ein durchschnittlicher KGV von lediglich 25.3). Infolgedessen könnte sich die Aktie in einer überbewerteten Phase befinden und eine Korrektur des Preises ist eine Möglichkeit. Es ist jedoch zu bedenken, dass das Unternehmen in einem stark umkämpften Markt agiert und es anspruchsvoll sein kann, den Wettbewerbsvorteil aufrechtzuerhalten. Es bleibt abzuwarten, ob Xiaomi seine Stellung beibehalten und potenzielle Investoren weiterhin überzeugen kann.

Die Ursachen für die problematische Entwicklung des Xiaomi-Aktienkurses

Die Xiaomi-Aktie befindet sich aktuell unter der 200-Tage-Linie (GD200), die bei 11,32 verläuft. Dadurch wird die Aktie als “Schlecht”...