Xiaomi-Aktie: Toller Verlust!

Bernd Wünsche

Xiaomi hat am Dienstag mächtig abgegeben – mehr als 5 % – Analysten sehen damit ein höheres Kurspotenzial für die Chinesen!

Auch am Mittwoch allerdings verlor die Aktie von Xiaomi an den Märkten zunächst etwas an Boden. Es ging um -0,2 % nach unten. Dann legten die Kurse indes wieder um + 1 % im Gesamtergebnis zu. Unter dem Strich sind die Notierungen in den vergangenen Tagen insgesamt aber deutlich schwächer geworden. Konkret: – 6 % stehen für fünf Handelstage zu Buche. Der erhoffte weitere Anstieg der Aktie bremst sich etwas aus. Allerdings sind die Nachrichten insgesamt nicht allzu schlecht.