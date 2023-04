- Xiaomi-Aktie: Strategien der Chinesen zur Trendwende

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi hat seine Klimaziele verschärft und möchte bis 2030 die Treibhausgasemissionen in seinen wichtigsten operativen Segmenten um mindestens 70 Prozent reduzieren. Bis 2040 soll sogar eine Reduktion von 98 Prozent erreicht werden. Der chinesische Elektronikhersteller setzt dazu auf den Ausbau sauberer Energiequellen, die Umstellung auf erneuerbare Energien bei Lieferanten sowie Forschung an neuen Produktionsverfahren zur Senkung des Energieverbrauchs. Auch will das Unternehmen vermehrt auf Kreislaufwirtschaft setzen.

Um diese Ziele zu erreichen, hat Xiaomi im letzten Jahr mehr als 50% seiner gesamten F&E-Ausgaben in saubere Technologien investiert. Das Unternehmen entwickelt neue Display-Technologien und verbessert Ladetechniken sowie umweltfreundliche Verpackungen.

