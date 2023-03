Xiaomi Aktie: Steht das Ende bevor? Eine Analyse

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Kursbewegungen eines Basiswerts über Zeit analysiert und somit als effektiver Indikator für über- oder unterbewertete Titel gilt. Der RSI der Xiaomi-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt 13,58, was auf eine Überverkauftheit hinweist und eine positive Bewertung erhält. Vergleicht man diesen Wert mit dem RSI-Wert von 25 Tagen (35,98), so zeigt sich das Xiaomi weder überkauft noch verkauft ist und ein neutrales Rating von “Neutral” erhält.

Chartanalyse von Xiaomi: Wo steht das Unternehmen aktuell?

Die Xiaomi-Aktie hat ihren gleitenden Durchschnittskurs auf 1,40 EUR erhöht. Das derzeitige Kursniveau beträgt jedoch nur 1,33 EUR, was zu einem Abstand von -4,76 Prozent zum GD200 führt und als schlechte Bewertung gewertet wird. Auch der GD50 für die letzten 50 Tage weist...