Xiaomi-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Neue Tiefpunkte zeigen immer einen intakten Abwärtstrend auf. In den letzten Handelstagen haben die Bären gezeigt, wer das Sagen hat. So haben sie den Kurs auf ein neues 12-Monats-Tief zur Unterseite gepresst. Das ist grundsätzlich gesehen ein deutliches Warnsignal. Gibt es andere Investitionsgründe? In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Xiaomi-Aktie jetzt zu kaufen. Um zu… Hier weiterlesen