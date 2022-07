Xiaomi-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Schon im März stand der Kurs etwa bei 1,40 EUR. Es kam dann nochmals zu einem Abdriften auf im Tief 1,25 EUR an der Frankfurter Börse. Aktuell schaffen es die Bullen, eine Aufwärtsbewegung zu initiieren. Damit rückt eine valide Bodenbildung immer mehr in den Fokus. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Xiaomi-Aktie jetzt zu kaufen.… Hier weiterlesen