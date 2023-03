Xiaomi Aktie: Sinkende Trendprognose trotz positivem Bilanzbericht

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Aktuell verzeichnet die Xiaomi-Aktie im Segment Technology/Consumer Electronics an der Börse HK einen Kurs von 1.37 am 11.03.2023.

Chartmuster zeigt Trendwende bei Xiaomi Aktie

Die Xiaomi-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 11,34 erreicht. Am letzten Handelstag fiel der Schlusskurs jedoch auf 1,37 HKD (-87,92 Prozent Unterschied), was aus charttechnischer Sicht als “schlecht” angesehen wird. In der Chartanalyse werden neben dem 200-Tage-Durchschnitt auch oft der 50-Tage-Durchschnitt herangezogen. Auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit 1,37 HKD nah am gleitenden Durchschnitt (-88,85 Prozent) und Xiaomi erhält erneut eine “schlechte” Bewertung für die einfache Charttechnik insgesamt.

Marktvergleich: Einschätzung des Kursverlaufs von Xiaomi

Die Xiaomi Aktie hat in den letzten 12...