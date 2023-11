Xiaomi-Aktie: Sehr nahe dran!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Xiaomi aus China konnte den Wochenauftakt positiv gestalten. Die Kurse sind um 1,3 % geklettert. Das ist aus Sicht von Beobachtern ein schöner Gewinn, insofern sich Xiaomi dicht an eine bedeutende Kursgrenze heranrobbt. Der Titel ist damit noch 6 Cent von der Grenze bei 2 Euro entfernt. In den vergangenen fünf Tagen gewann die Aktie immerhin 4 %!

Xiaomi: 4 % und mehr?

Eine der guten Nachrichten des Unternehmens bezog sich darauf, dass das jüngste Smartphone-Modell am Markt gut angekommen zu sein scheint. Das hat Erleichterung erzeugt. Die Kurse sind im Chart sichtbar deutlich weiter im Aufwärtstrend. Die zweite gute Nachricht sollte bald folgen: Am 21. November wird Xiaomi seine Quartalszahlen präsentieren. Der Markt in China funktioniert. Die Zahlen könnten – auch im Vergleich zu Unternehmen wie Apple – durchaus positiv...