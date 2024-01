Xiaomi Aktie: Schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die aktuelle Dividendenrendite von Xiaomi beträgt 0 Prozent, was 5,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite wird berechnet, indem die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Bezug gesetzt wird.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Xiaomi in den sozialen Medien, was zu einem negativen Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führte. Die Aktie erhält daher auch hier eine "Schlecht"-Bewertung. Die geringere Diskussion über Xiaomi sowie die abnehmende Aufmerksamkeit führen insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Xiaomi-Aktie am letzten Handelstag bei 13,2 HKD lag, was einem Unterschied von +4,18 Prozent im Vergleich zu den letzten 200 Handelstagen entspricht. Die Redaktion bewertet dies als "Neutral" aus charttechnischer Sicht. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs beim 50-Tages-Durchschnitt von 14,97 HKD, was einem Unterschied von -11,82 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Analysten haben die Stimmung in sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Zudem wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergab eine überwiegend negative Bewertung. Daher wird Xiaomi hinsichtlich der Stimmung insgesamt als "Schlecht" eingestuft.