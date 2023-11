Xiaomi-Aktie: Der Run geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Xiaomi hat in den vergangenen Tagen an den Börsen sicherlich begeistert. Der Titel hat innerhalb einer Handelswoche gleich fast 8 % gewonnen. Das ist im Vergleich zu anderen Unternehmen der Tech-Branche ein Quantesprung. Xiaomi hat im Laufe des Jahres sogar 43 % zugelegt. Die Aktie ist nun deutlich stärker im Trend als etwa Apple, das Unternehmen, das auf dem Feld der Smartphones zu den Konkurrenten rechnet.

Xiaomi: Das ist wichtig!

Der ganze Run muss allerdings eingeordnet werden. Das Unternehmen ist nur auf dem Weg nach oben, auf dem Weg in Richtung von 2 Euro. Wirtschaftlich sind die Kursentwicklungen weitgehend ausgereizt, so die Meinung von Beobachtern. Analysten sehen – so weit ihre Daten auf Marketscreener zusammengefasst werden, einen Anstieg nicht mehr gerechtfertigt. Die Kursziele sind exakt erreicht....