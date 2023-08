Xiaomi-Aktie: Potenzieller neuer Rekord in Sicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Geehrte Leserinnen und Leser,

Trotz des Unruhepotenzials auf den chinesischen Märkten zeigt sich die Aktie von Xioami erstaunlich stabil. Der Hang Seng Index hat aufgrund der Deflation in China im Juli nachgelassen, doch die Papiere des Technologieunternehmens haben nur geringfügig gelitten und konnten am Donnerstag in New York um zwei Prozent auf 1,56 USDollar zulegen. Betrachtet man das ganze Monat, bleibt die Xiaomi-Aktie zweistellig im Plus. Weiterhin kursiert eine gute Nachricht für Fans des Smartphone-Herstellers – allerdings nicht für alle.

Der Samsung Galaxy Z Fold5 Konkurrent aus dem Hause Xiaomis

Nach übereinstimmenden Berichten steht ein neues faltbares Flaggschiffmodell von Xiaomi kurz vor seiner Präsentation – es stellt einen neuen Gegenspieler zum Samsung Galaxy Z Fold5 dar. Das neue Modell MIX Fold 3 wird laut...