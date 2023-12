Xiaomi Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Die aktuellen RSI-Werte von Xiaomi werden auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 17,58 Punkten, was darauf hindeutet, dass Xiaomi derzeit überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,17, was darauf hinweist, dass Xiaomi weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer abweichenden "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Xiaomi als "Gut" für diesen Aspekt der Analyse bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Xiaomi in den sozialen Medien zu verzeichnen war. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen negativen Trend, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu Xiaomi im Vergleich zu anderen Aktien führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Xiaomi derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,5 % als negativ einzustufen ist. Daher erhält Xiaomi in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der Betrachtung der Stimmung der Anleger auf sozialen Plattformen zeigt sich, dass die Kommentare überwiegend positiv waren, aber in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung. Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Xiaomi in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.