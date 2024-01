Xiaomi Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Im Vergleich zu anderen Aktien der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche hat Xiaomi in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 32,92 Prozent erzielt. Währenddessen sind ähnliche Aktien im Durchschnitt um -13,77 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Xiaomi im Branchenvergleich um +46,69 Prozent überdurchschnittlich abgeschnitten hat. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor konnte das Unternehmen eine Rendite erzielen, die 46,35 Prozent über dem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält Xiaomi in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Xiaomi als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und bewertet diese von 0 bis 100. Der RSI7-Wert für Xiaomi liegt bei 72,55, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 64,78 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Ranking im Relative Strength-Indikator.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Xiaomi mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,3 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" (54,35) um 63 Prozent niedriger bewertet wird. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Einstufung aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Xiaomi derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,51 Prozent in der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Redaktion hinsichtlich der Dividendenpolitik des Unternehmens.