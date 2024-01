Xiaomi-Aktie: Jetzt ist es herausfordernd!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi hat am Freitag weitere -1,8 % abgegeben. Die Situation beginnt, herausfordernd zu werden. Denn der Titel hat damit inzwischen gut -10 % seit Jahresanfang verloren. Dies ist in einer Hinsicht indes nicht überraschend. Die Politik mischt sich quasi ein. Die USA wollen die Zolleinschränkungen für chinesische Unternehmen, so weit sie Mobiltelefone anbieten, erhöhen. Dies jedenfalls ist die aktuelle Debatte. Dass damit die Stimmung von Marktteilnehmer sich verschlechtert, ist [...] Hier weiterlesen